طلاء صالح للأكل يطيل عمر الفواكه والخضراوات

نجحت شركة أمريكية للمساعدة في تقليل هدر الأطعمة، في تطوير طلاء طبيعي صالح للأكل، يمنع الفواكه والخضراوات من الذبلان والاضمحلال والتحلل، لمدة أطول من دورتها الطبيعية ثلاث مرات.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن شركة ”إبيل سينس“، صنعت الطلاء من بذور ولب الفواكه، وعند طلائه على الثمار يشكل حاجزًا طبيعيًا للأكسجين، حيث يتحكم في مستوى رطوبتها، ويجعلها بجودة عالية لأكثر من 50 يومًا.

وشرح جيمس روجرز الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، أن الطلاء سيحد من هدر الطعام، وسيشجع على الاستدامة، من خلال التخلص من ملايين الأطنان من نفايات التعبئة الضارة بالبيئة.

وأوضح أن هناك إمكانية لبيع الفواكه والخضراوات بعد طلائها بدون حفظها في الأغلفة البلاستيكية.