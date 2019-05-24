بيع هيكل عظمي لطائر ”الدودو“ المنقرض بـ 622 ألف دولار (صور)

بيعَ هيكل عظمي مركب لطائر الدودو المنقرض مقابل 622.000 دولار (491.250 جنيه إسترليني) في مزاد علني في لندن.

وتم تجميع الهيكل العظمي الذي يعود للقرن التاسع عشر والمكون من عظام من عينات مختلفة من طيور الدودو التي عُثر عليها في جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي.

وتعرّض هذا النوع من الطيور للانقراض في العام 1662 بسبب صيد البحارة البشريين والأنواع الغازية الأخرى، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت بقايا الهيكل العظمي محفوظة في مجموعة خاصة حتى الآن، عندما أصبحت عنصرًا مميزًا في مزاد كريستيز للعلوم والتاريخ الطبيعي.

وقالت دار مزادات ”كريستيز“ إن المزايدة على عظام دودو المركبة بدأت بنحو 400 ألف جنيه إسترليني (500 ألف دولار).

وقال متحدث باسم دار المزاد في بيان إنه تم جمع هذا الهيكل بواسطة عالم الهواة الفرنسي بول كاري، وهو آخر مثال معروف ومملوك للقطاع الخاص تم تجميعه في القرن التاسع عشر ومكتمل تقريبًا.

وقام كاري بإنشاء العينة المركبة باستخدام عظام أحفورية وغير متحجرة من مختلف طيور الدودو جمعها عالم الطبيعة الموريشي إيتيان ثيرو.

وأضاف كريستي:“احتفظ كاري بهذه العينة الثمينة لنفسه، وتم نقلها عبر أسرته منذ ذلك الحين“.

وتمتلك 26 مؤسسة فقط في جميع أنحاء العالم حاليًا بقايا دودو كبيرة في مجموعاتها.

وفي العام 2016، تم بيع هيكل عظمي آخر من طائر الدودو بسعر 280.000 جنيه إسترليني في مزادات سمرز بليس في بيلينجشورست، غرب ساسكس.