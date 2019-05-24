تركيا تؤكد خفضًا متبادلًا لرسوم على سلع أمريكية‎

أبلغت تركيا منظمة التجارة العالمية أنها خفضت رسومًا على سلع أمريكية محددة، بعد أن قلصت الولايات المتحدة بواقع النصف الرسوم الجمركية على الصلب التركي إلى 25 % وفقًا لما أظهره إفصاح لتركيا نشرته منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة.

وأنهى البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، تأهل تركيا لبرنامج نظام الأفضليات المُعمم، في تحرك قالت تركيا إنه يتناقض مع أهداف التجارة، لكن واشنطن قلصت بواقع النصف أيضًا رسومًا رفعتها في أغسطس آب، في ظل نزاع دبلوماسي بين الدولتين الحليفتين في الناتو.

وقالت مصادر تركية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن أنقرة ”ستخفض رسومها الجمركية في المقابل“.