بالدموع.. بثينة الرئيسي تروي قصة وصولها للشهرة (فيديو)

لم تتمكن الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، المقيمة في الكويت، من منع نفسها من البكاء أثناء حديثها عن قصة كفاحها للوصول إلى الشهرة، مؤكدة على أن طريقها لم يكن ممهدًا أو سهلا.
وقالت في تصريحات تلفزيونية، إنها ”عندما جاءت للكويت لاستكمال دراستها كانت تعاني من أزمة مادية، وهو ما اضطرها للعمل بائعة في أحد محلات الكتب، وأنها لم تشعر لحظة أن ما تفعله عيب“.
وأوضحت وهي تغالب الدموع أنها ”ظلت تسعى وتحارب جميع الصعاب التي كانت تقف في طريقها، إلى أن جاءتها الفرصة المناسبة واستغلها بالشكل الصحيح“.
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ووجهت الرئيسي نصيحة إلى كل من يواجه ظروفا صعبة في بداية حياته بعدم الاستسلام لهذه الظروف، والمقاومة وبذل أقصى ما في جهدهم للوصول إلى هدفهم.
وسبق وصرّحت الفنانة بثينة الرئيسي، أنها رفضت المشاركة في الأعمال المسرحية التي عرضت عليها مؤخرا؛ بسبب إقبال الجيل الجديد على التكنولوجيا وابتعاده عن التواجد بالمسارح، إضافة إلى أن المسرحيات تحتاج للكثير من التحضيرات والتدريبات.
وبيّنت أنها قررت منذ 3 سنوات المشاركة في عمل تمثيلي واحد طوال العام؛ بسبب انشغالها بتجارتها كما أنها لا تسعى لكسب المال من الأعمال الفنية.