دنيا بطمة صنفتها ”وكيبيديا“ كـ“عاهرة“.. فماذا قالت؟

تفاجأ عشاق ومحبو الفنانة المغربية دنيا بطمة، الثلاثاء، بالوصف الذي أطلقته عليها موسوعة ”ويكيبيديا“ الرقمية، حيث وصفتها بـ“العاهرة“، الأمر الذي أثار غضب النجمة وجمهورها الواسع.

وعلّقت ”بطمة“ على هذه الواقعة عبر حسابها الرسمي بـ“إنستغرام“ قائلة:“مغنية مغربية، شاء من شاء وكره من كره، وكل يرى الناس بعين طبعه“، في الوقت الذي وجهت فيه سهام نقدها إلى من وصفتهم بـ“الحساد والحاقدين“، معتبرة أن ”سيرتهم سوداء، ولا قيمة لها في المجتمع“. وفق تعبيرها.

واستطاعت ”بطمة“ في وقت لاحق، تصحيح ما كُتب عنها في موسوعة ”ويكيبيديا“.

ومنذ ظهورها في برنامج ”آرب آيدول“ بدأت بطمة بإثارة الجدل، وتصدّرت عناوين الصحف العربية بسبب تصرفاتها ومواقفها من جهة، وكذلك ملابسها المثيرة للجدل من جهة أخرى.

وتُبدي الفنانة المغربية الكثير من الاهتمام للتعليقات المتداولة حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها في بعض الأحيان تخرج بتعليقات وصور صادمة للرد على منتقديها.