رد فعل عنيف من محمد الشرنوبي في مقلب“رامز في الشلال“ (فيديو)‎

تمكّن الفنان المصري رامز جلال، من الإيقاع بمواطنه الفنان والمطرب محمد الشرنوبي، لأول مرة في برنامجه ”رامز في الشلال“، الذي يُعرض عبر فضائية mbc مصر.

وفور سقوط محمد الشرنوبي، في النهر، انتابته حالة من الخوف، إلى أن جاء رامز جلال، مرتديا ثوب رجل الإنقاذ، ولم تخل هذه الفقرة من استفزازات رامز، للضيف من خلال ضربه وإطلاق أصوات مزعجة.

وعندما وصل ”الشرنوبي“، لفقرة ”غوريلا“، رامز جلال، تمادى رامز في تخويفه حتى حاصره وهما يجريان وراء بعضهما، وكان رد فعل محمد الشرنوبي، عنيفًا إذ أطلق الشتائم في وجه رامز، وقام بخلع بدلة الإنقاذ التي كان يرتديها، وسط محاولات لتهدئته من جانب رامز.

رد عنيف من محمد الشرنوبي ضد هجوم غوريلا #رامز_في_الشلال رد عنيف من محمد الشرنوبي ضد هجوم غوريلا #رامز_في_الشلال تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الثلاثاء، ٢١ مايو ٢٠١٩

وتفاعل المتابعون مع الحلقة، مؤكدين أن محمد الشرنوبي فتى احلام الكثير من الفتيات، وسيغضبن بسبب وقوعه في مقلب رامز جلال، بينما أثنى البعض على رد فعله، واتهم فريق ثالث الثنائي بأنهما يفتعلان التمثيل وأن المقلب مفبرك.