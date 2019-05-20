كيف احتفلت الدكتورة خلود بيوم ميلاد زوجها أمين؟

وجهت الفاشينيستا الكويتية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، رسالة إلى زوجها الموديل الأردني أمين، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 20 مايو، منوهة إلى أنه جميل في كل تفاصيله وحديثه.

وكشفت الدكتورة خلود، عن رسالتها من خلال صورة جمعتها بزوجها أمين، عبر حسابها على ”إنستغرام”، وعلقت قائلة: ”جميل هو بتفاصيله وابتسامته وحديثه فماذا عن يوم ميلاده“.

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وأكدت محبتها له من يوم أن عرفته، فقالت: ”كل عام وأنت بخير يا أجمل شيء بحياتي، أبو عيالي الغالي، اللي من يوم عرفتك وحبيتك وأنا أشوف الدنيا جنة“.

وأشارت إلى أن عيد ميلاده هذا العام مختلف، فكتبت: ”أبو خالد الغالي هالسنة عيد ميلادك غير مع خالد وليان وليليان وخلود الصغيرة، الله يطول بعمرك يا سندي وظهري ربي يخليك لي“.

يُذكر أن الدكتورة خلود وزوجها أمين، تزوجا يوم 1-4-2016، وأنجبت منه خلود الصغرى، ثم ثلاثة توائم قبل نحو 3 أشهر وهم، خالد وليان وليليان.