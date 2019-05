الفنانة الكويتية مرام البلوشي تغادر المستشفى بعد إصابتها بجلطة (فيديو)

View this post on Instagram

احتفلت الفنانة الكويتية #مرام_البلوشي بمغادرتها المستشفى عقب أيام من احتجازها نتيجة إصابتها بـ "جلطة قلبية"، وذلك برفقة شقيقتها الفنانة #هند_البلوشي التي لازمتها في المستشفى وصورت لها مقطعًا قصيرًا وهي تغني لها فيه: "حمدلله على السلامة". وظهرت مرام في الفيديو الذي بثته شقيقتها هند على صفحتها بـ"سناب شات"، وهي تسير على قدميها عقب إجراء عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة، بينما كانت هند تغني خلف الكاميرا.