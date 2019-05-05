بعد أزمة رضا عبدالعال.. نجوم كشفوا ”فبركة“ مقالب رامز جلال في رمضان (فيديو)

أعادت أزمة اللاعب المصري السابق، رضا عبد العال، التي انتشرت على مواقع ”السوشال ميديا“ بعد ساعات من طرح البرومو الدعائي لبرنامج رامز جلال الجديد ”رامز في الشلال“ الذي يخوض به السباق الرمضاني 2019، إلى الأذهان، اعترافات بعض النجوم بمعرفتهم بمقلب رامز جلال وأن هناك بعض المشاهد كانت تمثيلًا.

وأشعل لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك، رضا عبدالعال، أزمة فبركة حلقات رامز جلال، بعد أن نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ المنسوبة لـ“رضا“ صورته من حلقة برنامج ”رامز في الشلال“ وعلق عليها ”انتظروني في برنامج رامز في الشلال، واعملوا نفسكم مصدقين“.

ورغم نفي عبد العال، خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، فبركة حلقته مع رامز جلال وتأكيده أنها حقيقية، إلا أن جمهور السوشال ميديا تمسك برأيه، واستشهد بفيديوهات لنجوم قبل ذلك، اعترفوا بمعرفتهم بالحلقة وخلافات البعض مع رامز، مثل الفنانة آثار الحكيم التي وصلت إلى ساحات المحاكم.

وشارك اللاعب المصري فيديو عبر ”فيسبوك“، قال فيه إنه لم يكن على علم بالمقلب نهائيًا قبل التصوير، لافتًا إلى أن إحدى الصفحات المفبركة التي تحمل اسمه مزورة وسببت له العديد من المشكلات قبل ذلك.

وتابع: ”كل سنة وأنتم طيبين أنا طالع مع رامز جلال ومكنتش أعرف والبرنامج غير مفبرك“.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز نجوم الوسط الفني الذين أقروا بمعرفتهم بمقالب رامز جلال خلال المواسم السابقة وتمثيلهم خلال تصوير البرنامج.

إيناس الدغيدي

اعترفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بمعرفتها بمقلب رامز جلال في ”رامز تحت الأرض“، وأنها أدت ما عليها خلال تصوير البرنامج بمعرفة جميع الأطراف.

وقالت الدغيدي، في حلقه سابقة في برنامج ”شيخ الحارة“ المذاع عبر فضائية ”القاهرة والناس“ مع الإعلامية بسمة وهبة، إنها كانت على علم بفكرة ”رامز تحت الأرض“، متابعة: ”كلنا كنا عارفين إنه مقلب وروحنا علشان نيشان اللي كلمنا، اختاروا لينا الهدوم“.

وأضافت: ”كنا عارفين هيحصل إيه وهنعمل إيه، كله معروف، وعارفين إنه رامز وإنه البرنامج واخد شكل معين“.

كريم فهمي

أما الفنان كريم فهمي فأكد معرفته بمقلب رامز جلال خلال تصوير برنامج ”رامز تحت الصفر“.

وقال كريم خلال استضافته في برنامج ”مساء dmc“، مع الإعلامي أسامة كمال إنه كان يعلم بـ “ مقلب رامز تحت الصفر“ الذي عرض في رمضان 2017.

وأكد أن أحد الأشخاص أخبره قبل سفره أنه مدعو لـ“مقلب“ مع رامز جلال، مؤكدًا أنه لا أحد من العاملين في البرنامج أفشوا السر.

عبدالباسط حمودة

كما كشف المطرب عبد الباسط حمودة تفاصيل المقلب كاملة، مؤكدًا أنه كان باتفاق مع رامز جلال في ”رامز قرش البحر“.

وفي لقاء عبر فضائية ”المحور“، قال إنه كان على علم بمقلب ”رامز قرش البحر“، متابعًا: ”كنت عارف، ورامز متفاهم معايا، وزودنا شوية في الغرق والعوم والشتيمة“.

بيومي فؤاد

وأيضًا اعترف الفنان بيومي فؤاد بمعرفته بمقلب رامز جلال خلال استضافته في حلقة ”رامز بيلعب بالنار“، وأنه تمكن من التمثيل بنجاح في الحلقة وخدع هو رامز.

وقال بيومي، خلال تصوير حلقته في برنامج ”كل يوم“ المذاع عبر فضائية ”one“، مع الإعلامي وائل الأبراشي، إنه كان على علم بمقلب ”رامز يلعب بالنار“.

وتابع: ”مش رامز اللي بيقول، مصادر لي عرفتني، ورحت علشان أضحك عليهم أنا“، مؤكدًا أن ”رامز حاول يعمل مقلب فيا قبل 3 سنوات، بس كان بيقع بلسانه فكشفته“.

الشاب خالد

واعترف أيضًا المطرب الجزائري الشاب خالد بمعرفته بمقلب رامز جلال خلال تصوير حلقته ببرنامج ”رامز يلعب بالنار“، مؤكدًا أن رامز حاول استضافته أكثر من مرة ولكنه كان مشغولًا ولم يتمكن من المشاركة.

وفي لقاء تلفزيوني سابق قال الشاب خالد إنه كان يعلم طبيعة المقلب، ووافق على المشاركة قبل الحلقة بالاتفاق مع رامز.

رضا عبدالعال

وفي موقف سابق، اعترف رضا عبدالعال بمعرفته بمقلب رامز جلال خلال تصوير حلقته في ”رامز تحت الصفر“ في روسيا.

وقال في مداخلة هاتفية سابقة مع خالد الغندور، المذاع عبر فضائية ”LTC“، إنه اكتشف المقلب قبل السفر بيوم، وعلم بتفاصيله.

وأكد أنه اكتشف شخصية كوبر لكنه رفض أن يفسد تصوير الحلقة، واستكملها وكأنه مخدوع، في وجود مجدي عبدالغني ومهيب عبدالهادي.

وكشف أنه رغم علمه بالبرنامج إلا أنه تعرض للإغماء بشكل حقيقي خلال تصوير الحلقة عندما رأى النمر، بعد ارتفاع معدل السكر، لأنه مريض سكر، مؤكدًا أنه لم يكن قادرًا على التنفس حتى فقد الوعي وتعرض للإغماء خلال التصوير.