صندوق فلسطيني يخصص 80 مليون دولار للاستثمار في القطاع الزراعي‎

قال رئيس مجلس إدارة صندق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق قرر تخصيص 80 مليون دولار للاستثمار في القطاع الزراعي.

وأضاف محمد مصطفى خلال جولة نظمها الصندوق لعدد من الصحفيين في أحد المشاريع الزراعية في الأغوار الشمالية بين الضفة الغربية والأردن وإسرائيل: ”خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن شركة استثمار زراعي كبيرة برأسمال أولي 80 مليون دولار من صندوق الاستثمار“.

وتابع: ”نتوقع في المقابل أن يدخل معنا آخرون، مجموعة من البنوك وغيرهم، وبالتالي نستطيع مضاعفة المبلغ“.

وأوضح مصطفى، الذي يدير استثمارات بحوالي 800 مليون دولار في قطاعات شتى تعود لصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، أن الاستثمار في القطاع الزراعي يشمل الصناعات ذات الصلة إضافة الى التسويق والتصدير.

وقال: ”الصندوق يقبل تحقيق عوائد منخفضة من الاستثمار في هذا القطاع تصل الى خمسة أو ستة في المئة بدل 30 في المئة“.

وأضاف: ”نقيس الأمور ليس فقط بالعائد المالي وإنما بكم عدد الأيدي العاملة التي تم تشغيلها ومساحة الأرض؛ وعوامل اقتصادية واجتماعية“.

ويقول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى 31 بالمئة في 2018 مقارنة مع 28 بالمئة في 2017.

وقال مصطفى: ”إذا كنا نريد الانفكاك الاقتصادي من إسرائيل علينا الاستثمار في الزراعة وتوفير فرص عمل للعمال الذين يعملون في المستوطنات وتوفير منتجات وعدم استيرادها من إسرائيل.. مثل هذه المشاريع الزراعية هي الترجمة الحقيقية للانفكاك الاقتصادي“.