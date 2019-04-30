طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون لهذا السبب

كشف مصدر مقرّب من الفنانة المصرية، حلا شيحة، عن طلاقها من زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر قرابة الـ12 عامًا.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن الطلاق تم منذ فترة قصيرة، بسبب عدم التفاهم بينهما، لافتًا إلى أن حلا شيحة، هي من اتخذت القرار.

وأشار إلى أن ”الطلاق وقع بين حلا وزوجها بسبب خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، وأن الثنائي تجمعهما حاليًا علاقة ودّ واحترام، خاصة أنه والد أبنائها“.

وتظهر شيحة في رمضان المقبل من خلال مسلسل ”زلزال“ مع محمد رمضان، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي، وتقوم بدور فتاة شعبية تمتلك عربة فول داخل موقف ميكروباصات، ويقع محمد رمضان، في حبها.

ومؤخرًا سجلت حلا شيحة، حلقات مسلسل إذاعي جديد بعنوان، ”نوسة نحلة ثانك يو“، من تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفى الدين حسن وستتم إذاعته في شهر رمضان المقبل، على محطات شبكة راديو النيل.