بعضهم سامحه.. نجوم الفن ينعون راغد قيس مؤسس ”شرطة المشاهير“

تُوفي الصحفي اللبناني راغد قيس، صاحب حساب ”شرطة المشاهير“ المتخصص في انتقاد نجوم الفن، اليوم الإثنين، بعد معاناته من وعكة صحية قبل أيام، أدخلته المستشفى.

ورغم قسوة راغد قيس في انتقاداته لنجوم ونجمات الفن، إلا أن العديد منهم حرصوا على نعيه بالدعاء بالرحمة، ولأهله بالصبر.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا أول من نعى راغد قيس، حيث أعربت عن حزنها لسماع هذا الخبر، مضيفة من خلال تغريدة لها بثتها عبر حسابها على ”تويتر“، أنها لا تعرفه شخصيًا، ولكنها ستصلي من أجله، موجهة الدعاء لأهله بالصبر.

كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو — Elissa (@elissakh) April 29, 2019

كما نعاه الإعلامي اللبناني هشام حداد، بحالة من الدهشة، حيث ربط رحيله برحيل أمل حمادة، الناقدة الفنية والناشطة اللبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تغريدة عبر ”تويتر“، فكتب قائلًا: ”أمر مثير للريبة أن تموت أمل حمادة وراغد قيس (شرطة المشاهير) في عام واحد والله أعلم، الله يرحمكن ما كنتو بتستاهلو إلا كل خير، شو صاير بالدني“.

امر مثير للريبة ان يموت امل حمادة و راغد قيس (شرطة المشاهير) في عام واحد و الله اعلم َ… الله يرحمكن ما كنتو بتستاهلو الا كل خير… شو صاير بالدني — Hicham haddad (@HichamHaddad57) April 29, 2019

وقالت المطربة اللبنانية ديانا حداد، عبر ”تويتر“: ”الله يرحمك يا راغد، عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك، بس بتعرف يا خيي رحت على مطرح في أمان وفي محبة وفي سلام أكتر من هالمكان، الله يرحمك، راغد قيس“.

الله يرحمك يا راغد ..

عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك ..

بس بتعرف يا خيي رحت على مطرح في أمان وفي محبة وفي سلام اكتر من هالمكان .. ????????

الله يرحمك #راغد_قيس pic.twitter.com/5pw0YxOlLu — ⭐️Diana Haddad⭐️ ديانا حداد (@DianaHaddad) April 29, 2019

ووصفته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بأنه صاحب لسان لاذع، إلا أن قلبه طيب، معربة عن حُزنها لسماع هذا الخبر، فكتبت، قائلة: ”خبر محزن وأكثر من صادم يا ريت يكون مش حقيقي، وفاة راغد قيس، عمري ما شفتك بس كنت بحس إنك إنسان قلبك طيب رغم لسانك اللاذع“.

خبر محزن وأكثر من صادم ياريت يكون مش حقيقي

وفاة #راغد_قيس

عمري ماشفتك بس كنت بحس انك انسان قلبك طيب رغم لسانك اللاذع ..

الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة ويصبر أهلك يارب

ياريت كل الناس تترحم عليه اللي بيحبوه و اللي زعلانه منه

الدنيا ماتستاهلش ، البقاء لله وحده pic.twitter.com/neODvx5qU7 — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) April 29, 2019

وتابعت: ”الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة ويصبر أهلك يا رب، يا ريت كل الناس تترحم عليه اللي بيحبوه واللي زعلان منه، الدنيا ما تستاهلش، البقاء لله وحده“.

وأعرب الفنان تيم حسن عن حزنه مقدمًا التعازي لأهله، فقال عبر ”تويتر“: ”الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك، البقاء لله، راغد قيس“.

الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك ..البقاء لله #راغد_قيس pic.twitter.com/J6Fd3mo12M — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) April 29, 2019

وقالت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها في ”انستغرام“، من خلال استخدامها خاصية ”انستغرام ستوري“: ”أنا ما عم بعرف شو بدي أقول، أنا زعلانة كتير كتير، حكيتك لأطمن عنك، كيف هيك صار، وشو صار ليه ما قلت، الله يرحمك وتكون روحك بالسما“.

ووصفته الإعلامية منى أبو حمزة بالذكي خفيف الظل، إذ نشرت صورة له في حسابها عبر ”انستغرام“، وعلقت: ”الله يرحمك راغد قيس ذكاء وخفة ظل وحسّ نقدي وموهبة فرضت نفسها، شاءت الأقدار إنك ترحل بعد كم شهر من رحيل صديقتك أمل“.

وأكدت سيرين عبدالنور أنها لم تصدق هذا الخبر، فنشرت صورته عبر ”تويتر“، وغردت قائلة: ”ما عم صدق الله يرحمك ويصبر أهلك راغد قيس“.

ما عم صدق الله يرحمك ويصبر اهلك #رغد_قيس pic.twitter.com/Mu4I2zOtUF — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) April 29, 2019

ونعته الأردنية زين كرزون، الناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تُعلن أنها سامحته رغم ظلمه لها.

ونشرت صورة عبر حسابها في ”انستغرام“، وقالت: ”بالرغم إنك كتير كنت قاسي علي وحكيت على عرضي وشرفي وظلمتني وتأذيت كتير منك واجت كتير ليالي علي وأنا ببكي من ظلمك وكلامك وهتك العرض اللي تعرضت الو منك ومن التعليقات، أنا مسامحتك دنيا وآخرة والله يرحمك ويصبر أهلك“.

ونشرت المغنية اللبنانية دانا حلبي صورة له عبر حسابها في ”انستغرام“، وعلقت: ”أبشع بوست معقول أنشرو، كتير صعبة يا راغد كتير، الله يرحمك، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وحتى الآن لم تُنوه الصفحة الخاصة بحساب شرطة المشاهير عبر ”تويتر“، أو ”انستغرام“، لوفاة راغد قيس، إلا أن رواد موقع ”تويتر“ تداولوا خبر الوفاة على نطاق واسع.