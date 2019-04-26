إدوارد.. طبيب نفسي يُعالج محمد رجب في ”علامة استفهام“

كشف الفنان المصري إدوارد، عن تفاصيل دوره في مسلسل ”علامة استفهام“، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، موضحًا أنه يجسد شخصية طبيب نفسي يقوم بمعالجة رجب من المرض النفسي.

وأضاف إدوارد في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن المشاكل اليومية توقع العديد من المرضى في جرائم نفسية ومنها إلى الجرائم الجنائية، وهذا ما يحدث مع محمد رجب.

وأوضح أن العمل يدور في إطار من الإثارة، وتتصاعد وتيرة الأحداث حتى الحلقات الأخيرة، وسط ألغاز داخل تكوينات الشخصيات في العمل.

وأكد الممثل المصري أن هناك خطًا كوميديًا يجمعه بزوجته الطبيبة النفسية أيضًا، وتجسد دورها الفنانة نورهان، حيث يقومان بعلاج المرضى، ورغم ذلك يقعان أيضًا في مشاكل نفسية تجعلهما غير متوافقين في العيش سويًا.

ويقوم ببطولة مسلسل ”علامة استفهام“، أيضًا بالإضافة إلى إدوارد ومحمد رجب، كل من: ميرهان حسين، محمود البزاوي، هيثم أحمد زكي، مي سليم، نورهان، وغيرهم، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.