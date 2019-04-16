إعلامية لبنانية تهاجم ريهام سعيد بسبب أنغام وسمية الخشاب (فيديو)

شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، هجومًا ”شرسًا“ على الفنانة والإعلامية المصرية ريهام سعيد؛ بسبب إدانتها المتواصلة للنجمتين أنغام وسُمية الخشاب، خاصة بعد طلاق الأخيرة من أحمد سعد.

وتحدثت عبر مقطع فيديو نشرتهُ عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“، اليوم الثلاثاء، حوّل الإدانات المتواصلة التي تطلقها ريهام لأنغام وسمية الخشاب.

وأشارت الإعلامية اللبنانية في مقطع الفيديو، إلى أن ريهام سعيد تُعد صديقة مقربة للفنانة ريم البارودي، الأمر الذي اعتبرته مبررًا لهجوم الأخيرة المستمر على سمية الخشاب.

وكانت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، قد تطرقت خلال إحدى حلقاتها للحديث عن أزمة طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب، وقالت إن ”الحب الذي يتم بناؤه على الإيذاء نهايته إيذاء أيضًا“.

وأضافت أن ”ريم البارودي تألمت وتعرضت للإيذاء؛ بسبب زواج أحمد سعد من سمية الخشاب، ولكن سمية في النهاية تعرضت لنفس الأمر، فكما تدين تدان“.