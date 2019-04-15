هل أضر خروج ”فالنتينو“ من دراما رمضان بصحة الزعيم عادل إمام؟

خرج الفنان المصري الكبير عادل إمام، من السباق الرمضاني المقبل 2019، لأول مرة منذ 7 سنوات، حيث استقر صناع مسلسله الرمضاني ”فالنتينو“ على تأجيله رسميًا.

وحاصرت عادل إمام، الكثير من الأحداث في سابقة تحدث للمرة الأولى، حيث إن بعضها مرتبط بمرضه ومروره بأزمة صحية، والبعض الآخر بتأجيل المسلسل وعدم تأجيله والمناوشات بين الصحافة وجهة الإنتاج.

لكن السيناريست المصري، أيمن بهجت قمر، حسم الجدل، وأكد في منشور له عبر ”فيسبوك“، تأجيل المسلسل دون استفاضة في الحديث.

وفي هذا التقرير يرصد ”إرم نيوز“، آخر تطورات صحة الزعيم بعد خروجه من السباق الرمضاني، وتأثير عدم هذا التواجد على صحته وحالته النفسية.

وعلم ”إرم نيوز“، من مصدر مقرب من الزعيم أن الأخير أجرى فحصًا طبيًا عاماً في أحد المستشفيات المصرية، حيث شوهد في مستشفى بمنطقة المهندسين وخضع لكشف طبي كامل للاطمئنان على صحته، لكن الطبيب نصحه بالراحة التامة وتأجيل أي تصوير له.

وعن خروج عادل إمام، من السباق الرمضاني قالت الناقدة المصرية ماجدة موريس، إن ”الزعيم أخطأ عندما قرر الاعتماد على ابنه للمشاركة في الإنتاج من خلال شركته الجديدة، مرجحة أن يكون نقص خبرة ابنه ورطه في عدم الظهور في رمضان المقبل، بغض النظر عن أنباء حالته الصحية.

وأكدت أن الحالة النفسية لعادل إمام تأثرت بالغياب، خاصة أنه ابتعد عن السينما وأصبح توجهه للتلفزيون، متمنية عودته لكامل عافيته واستئناف التصوير، فيما طالبته بالانتهاء من المسلسل وعرضه خارج الموسم الدرامي لأن اسم عادل إمام كاف للنجاح في أي توقيت.

في غضون ذلك، أكدت مصادر فنية من أصدقاء عادل إمام لـ ”إرم نيوز“ أن الزعيم يعيش حالة نفسية سيئة للغاية بعد قرار تأجيل المسلسل، رافضًا الحديث مع أي أحد حول مستقبل المسلسل.

وأشارت المصادر إلى أن عادل إمام غاضب بشدة من نجله المخرج رامي إمام، بسبب تأجيل المسلسل وتأخره في بدء التصوير خاصة مع علمه بحالته الصحية.

وأكد الناقد المصري سمير الجمل، في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن عادل إمام، يعد أيقونة الدراما المصرية والعربية على مدى 7 سنوات ماضية، وخروجه من السباق الرمضاني المقبل ليس بالأمر الهين عليه، وهو ما ترك تأثيرًا على حالته الصحية بالتأكيد.

وشدد ”الجمل“، على أن عادل إمام، كان عليه أن يدرس خطوة الإنتاج لنفسه، فالجميع يعلم أن هذه خطوات تحتاج لدراسة جيدة ورغم أن ابنه يعتمد على المنتج هشام تحسين في إنهاء هذه الأمور الإنتاجية، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج جعل شركة ”ماجنوم“، تلجأ للاستعانة بمنتجين آخرين.

وأوضح أن انسحاب الشركتين من الإنتاج جعل الوضع متوترًا، وهذه ضريبة يدفعها عادل إمام، الذي لن يظهر لجمهوره بسهولة هذه المرة.