سمية الخشاب تكشف حقيقة تكريمها بـ ”ختم الرسول“ (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن حقيقة جائزة درع ”ختم الرسول“، التي حازت عليها بعد تكريمها من قبل جهات سعودية، مؤكدًة أنه ليس الختم الأصلي للرسول.

وقالت الخشاب عبر مقابلة تلفزيونية في برنامج ”الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، على شاشة ”MBC“ مصر، إن ”الدرع نحاس مُجَسّم على شكل ختم الرسول، وهو يرمز للبركة والسلام والمحبة والنورانية، إلا أن البعض ظن بالخطأ أن الدرع أصلي“.

وأعربت الفنانة المصرية، عن ”تقديرها للشعب السعودي والمملكة“، منوهًة إلى أنها ”واجهة العرب والمسلمين، إضافًة إلى أنها تتمتع بمكانة خاصة في قلوب الجميع“.

إلى ذلك، أعلنت الخشاب عن تكريمها بالفترة المقبلة في سوريا، لنجاح أغنيتها ”بتستقوى“، التي نالت عنها ٣ تكريمات خلال تواجدها في السعودية، من وزارة الإعلام وجمعية ”مصريون في حب الخليج“، وجمعية ”المنتجين السعوديين“.