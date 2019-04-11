ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 47.5% في 2018‎

أظهر البيان الشهري لوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، أن أعداد السائحين الوافدين للبلاد قفزت بنسبة 47.5% إلى 9.8 مليون سائح في 2018.

وأضاف بيان شهر مارس/ آذار، أن الليالي السياحية في مصر بلغت 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليونًا في 2017.

ولا تعلن وزارة السياحة المصرية أرقام الإيرادات السياحية، أو أعداد السائحين في العامين الأخيرين؛ بدعوى أنها أرقام أمن قومي حسبما ذكرت وزيرة السياحة بأحد المؤتمرات الصحفية العام الماضي.

واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016.