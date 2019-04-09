علا رامي تكشف تفاصيل ”السر“ (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية علا رامي عن مشاركتها في مسلسل ”السر“ مع نخبة من كبار النجوم، وفي مقدمتهم الفنان حسين فهمي والفنانة وفاء عامر وريم البارودي ومنة جلال، مشيرة إلى أن العمل يتكون من 70 حلقة وهو من المسلسلات الاجتماعية.

وقالت في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ إنها تجسد في ”السر“ شخصية ”محامية“ لديها مبادئ ومفاهيم تدافع عنها ضد الفاسدين ومنهم زوجها المحامي أيضًا ولكنه شخصية انتهازية.

وعن رأيها في الدراما والسينما خلال الفترة الأخيرة، قالت رامي إنها ليست مهتمة جدًا بالسينما حاليًا، ولكنها تشاهد جميع الأفلام بعد عرضها على التلفزيون، مشيرة إلى أن الدراما حاليًا بدأت في ترسيخ العادات والتقاليد الجيدة في نفوس الشباب مثل الدراما في الفترات القديمة.

يذكر أن علا رامي شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتميزة ومنها ”اللعيبة“، ”جريمة في الحي الهادئ“، ”هروب“.