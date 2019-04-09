”مايكروسوفت“ تطلق منافس ”غوغل كروم“

أطلقت رسميًا شركة مايكروسوفت الإصدار التجريبي الرسمي من متصفحها إيدج القائم على نظام كروميوم مفتوح المصدر، والذي تعتمد عليه غوغل في متصفحها كروم، وذلك في صورة نسختين، إحداهما تستقبل تحديثات بشكل يومي Canary Channel والأخرى بشكل أسبوعي Developers Channel.

ووفقًا لما نشره موقع انجادجيت التقني، فإن الإصدار ”كاناري“ يحمل ميزة مهمة، وهي استقبال التحديثات أولًا بأول، حيث بمجرد الانتهاء من أي تحديث جديد يصل للمستخدم في نفس اليوم، ولكن هذا يجعل منه إصدارًا أقل استقرارًا ودائمًا ما يكون مليئًا بالمشاكل والثغرات والعواقب التقنية، إلا أنه يناسب المستخدمين والمتطورين ممن يفضلون متابعة الجديد عن كثب.

أما على مستوى إصدار Dev Channel، فإنه سيكون أكثر استقرارًا من سابقه، حيث إن المطورين سيعملون بشكل حاد على تقديم أفضل تحديث توصلوا إليه على مدار الأسبوع بحيث يتم بثه إلى أجهزة المستخدمين.

وتتوفر الإصدارات لأجهزة ويندوز 10 بمعمارية 64 بت، على أن تكون متوفرة لأجهزة ويندوز بمعمارية 32 بت، ومختلف إصدارات ويندوز القديمة وكذلك أجهزة ماك من أبل ومختلف أنظمة التشغيل في وقت لاحق من العام الجاري.

واعتمدت مايكروسوفت في متصفحها الجديد على الخلط بين ما تقدمه من مزايا على متصفحها الأصلي إيدج من خدمات بحث بينج وخدمة الحماية Windows Defender SmartScreen وأخبار Microsoft News، وكذلك مزايا متصفحات الويب العاملة بنظام كروميوم مثل تثبيت الإضافات المختلفة Extensions وكذلك ميزة الوضع الليلي، وكذلك مؤخرًا ستصل مزايا ستسهل على المستخدمين مثل مشاركة كلمات مرورهم بسهولة بين الإصدارات المختلفة من إيدج وكذلك سجل مواقع الويب التي تصفحوها من قبل.