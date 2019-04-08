Wrestlemania 35.. جون سينا يظهر بشكل مفاجئ على الحلبة بشخصية ”ثوجمانيكس“ (فيديو)

لن تكون ريسلمانيا دون جون سينا، هكذا فاجأ نجم WWE الجمهور، مساء الاثنين، بظهوره الخاطف والمميز على حلبات عرض Wrestlemania 35.

وبينما كان ألايس يستعد للعزف على جيتاره الشهير، مشيرًا إلى أنه يعزف مقطوعة موسيقية ستكون هي بمثابة الشعار الرسمي لمهرجان ريسلمانيا لسنوات طويلة مقبلة.

وعندما بدأ العزف، تم بشكل مفاجئ عرض فيديو على شاشة الصالة لمباراة في كرة البيسبول منذ سنوات طويلة، ليظهر بعد ذلك النجم جون سينا ويفاجئ جماهيره بدخوله بالشخصية القديمة ”ثوجمانيكس“، التي كان يرتدي لها ملابس خاصة ويضع سلسلة ضخمة حول رقبته.

وقال سينا إن الجماهير ترغب في تحوله للشخصية المكروهة، ليسخر من ألايس وعزفه ويقوم بتنفيذ ضربات قوية عليه ثم ينصرف ويغادر الحلبة.