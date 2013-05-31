سعودي يحول مدرسة إلى قصر لعيون زوجته

إرم – (خاص) أحمد ديب

قام الملياردير السعودي حسن معجب الحويزي بتغير مدرسة قديمة إلى ما يشبه "القصر" في مرافقها الداخلية، وذلك لأن زوجته الرابعة هي مديرة المدرسة نفسها.

وأصبحت المدرسة أحد أجمل المدارس الحكومية في عرعر إن لم تكن الأفضل والأجمل في المملكة بعد التغييرات الجذرية.

وحول الملياردير السعودي مجمع مدارس البنات بيعرى من مدرسة تقليدية قديمة إلى مدرسة على النظام الحديث.

وتشرف زوجة الملياردير على إدارة المدرسة، وهي من قررت تغيير الشكل الداخلي للمدرسة بالكامل من قاعات وخدمات مروراً بدورات المياه والصالات والمصلى والمطعم وغيرها.

يذكر أن حسن معجب الحويزي هو رجل أعمال من المنطقة الجنوبية، ويقدم جائزة سنوية في التفوق العلمي، يتم تسليمها في حفل رسمي على مستوى أمير المنطقة.