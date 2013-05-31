أنجيلا مراد تنافس مايا دياب في الإثارة

إرم – (خاص) أحمد ديب

أصبحت اللبنانية أنجيلا مراد، مذيعة قناة "إل بي سي" الفضائية، ضمن الأكثر إثارة بين نجمات الشاشة الصغيرة، خاصة في ظل طلاتها الشبابية واعتمادها على الأناقة والموضة في ظهورها.

وتعتبر أنجيلا، ابنة ملكة جمال لبنان السابقة مي شهوان، صاحبة طلة تلفزيونية موفقة، كما أنها دخلت في منافسة غير مباشرة مع نجمة تلفزيون "إم تي في" اللبنانية الأخرى مايا دياب، حيث تعتبر الأخيرة الأشهر في عالم الموضة والإثارة.

وتظهر أنجيلا ببرنامج أسبوعي شبابي على القناة اللبنانية يحمل إسم "بوب أب"، في حين أكدت أنها تبحث عن برامج حوارية جادة في المستقبل القريب.

ويستمر برنامج "بوب أب" في موسمه الثالث على قناة "إل بي سي"، وهو ما يدل على نجاح البرنامج ونجاح المقدمة في نفس الوقت.

في حين تقدم مايا دياب برنامج "هيك منغني" على قناة "إم تي في" وهو البرنامج الذي يحوذ على نسبة مشاهدة عالية بحسب الأرقام، خاصة مع وجود مايا كمقدمة للبرنامج.

كما تحدثت مراد عن عدم اعتمادها على عرض الأزياء كمدخل لها إلى عالم الشهرة، وإنما هو مساعد فقط.

وقالت "بالنسبة لي أحب أن يشكّل شكلي إضافة لي في مجال عملي ولا أحب أن يكون الركيزة الأساسية لأنطلق منه مع أن العصر في هذه الأيام عصر الصورة بامتياز".

وختمت أنجيلا أنها تنتظر العرض المناسب لدخول عالم الأفلام والسينما، لكنها لن تستعجل في اختيار النص المناسب لها.