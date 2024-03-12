نجوم يرفعون شعار "الانتقام" في ماراثون رمضان

يهيمن على دراما رمضان في الموسم الحالي موضوع الانتقام ليكون محركا للأحداث ومصدر التشويق في حبكة درامية تسعى لإبقاء المشاهد متحفزا لمتابعة بقية حلقات المسلسل على اعتبار أنّ هذا الموضوع يعد وصفة مجربة للنجاح.

أحمد السقا

يستعيد نجم الحركة والأكشن أحمد السقا ثيمة "الإخوة الأعداء" في مسلسل " العتاولة"، حيث يخوض صراعا في حي شعبي بمدينة الإسكندرية ضد أخيه الظالم الذي يزج به في السجن ظلما فيقرر الانتقام وسط إيقاع متصاعد من التشويق والإثارة.

أحمد العوضي

يساعد التكوين الجسماني وملامح الوجه للنجم أحمد العوضي على أداء أدوار الحركة والإثارة وهو ما يتطلبه مسلسله الجديد "حق عرب"، الذي يجسد فيه شخصية عامل بسيط في مصنع أخشاب يتسم بحسن النية والاستقامة لكن أحدهم يوقع به في جريمة قتل زورًا فيهرب و يضطر لإثبات براءته والانتقام ممن فعلوا به ذلك.

ويشارك في البطولة كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، والمسلسل تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

غادة عبد الرازق

تجسد النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل "صيد العقارب" شخصية "عايدة" وهي سيدة يعتصرها الحزن نتيجة مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها فتقرر أن تعلن الحرب على القاتل، لكن الحرب الانتقامية تمتد لتشمل عائلة الجاني بأكملها. وتبدو هذه "الثيمة" مفضلة لدى النجمة المغرمة بخوض حروب كبرى ضد الجنس الآخر.

المسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون.

مصطفى شعبان

يجسد الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "المعلم" شخصية تاجر السمك "حامد"، الذي يتعرض لطعنة في الظهر ينتج عنها تدمير تجارته ومحلات والده ويسعى جاهدًا لاستعادة هيبته في السوق بين التجار والثأر ممن تسببوا له في كل هذه الكوارث.

المسلسل تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، بطولة أحمد بدير وعبد العزيز مخيون ومنذر رحاينة وانتصار.

روجينا

تبدو الفنانة روجينا في مسلسل "سر إلهي" وكأنها مصابة بلعنة الخيانة والظلم ممن حولها، فالجميع يتآمر عليها وفي مقدمتهم أشقاؤها، الذين يستولون على ميراثها من أمها، وصديقتها التي تسرق منها حبيبها. وحتى عندما تترك بلدها وتعمل بالخارج في دار "مسنين" تُتهم ظلما بقتل عجوز وتخرج لتنتقم.

المسلسل تأليف أمين جمال إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة: روجينا، وأحمد مجدي، ومي سليم، ورشا مهدي.

حسن الرداد

تتضح ثيمة الانتقام بداية من العنوان في مسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد، الذي يجسد فيه شخصية شاب صعيدي يعيش مع أسرته بالقاهرة وتنقلب أحواله رأسا على عقب بعد وفاة والده فيضطر إلى العمل سائق "ميكروباص" ويواجه مشاكل يدخل على إثرها السجن وحين يخرج ينتقم من أعدائه.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، ويشارك في البطولة ماجد المصري وأحمد زاهر ونيرمين الفقي.