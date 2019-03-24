20 مليون دولار هدايا عيد الأم في الكويت‎

أسهم الاحتفال بمناسبة يوم الأم، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، في وصول قيمة مبيعات الهدايا من المشغولات الذهبية إلى أكثر من 20 مليون دولار.

وشهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس الجاري زيادة بنحو نصف طن، تعادل قيمتها 6.4 مليون دينار (أكثر من 20 مليون دولار) بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقال رجب حامد، خبير الذهب والمعادن الثمينة، إن“الزيادة ناجمة عن الإقبال على شراء هدايا بمناسبة عيد الأم، والمؤشرات الأولية تظهر أن حجم إجمالي مبيعات القطاع منذ بداية مارس الجاري وصل إلى 3.5 طن، تبلغ قيمتها نحو 45 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 17% (500 كيلو غرام) مقارنة بالفترة ذاتها من شهر مارس من العام الماضي (توقفت عند 3 ملايين طن)“.

وأضاف أن ”آليات شركات ومحلات الذهب تركز خلال شهر مارس من كل عام على جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء لشراء الهدايا للأمهات عبر طرح عروض ترويجية ضخمة“.

وأشار إلى أن ”استراتيجية المحلات قامت على توفير مشغولات خفيفة الوزن بأسعار تناسب مختلف الشرائح، تبدأ من 40 وحتى 250 دينارًا، كما أنها مرفقة بهدايا مجانية كالورود وألبومات الصور وغيرها لتقديمها لست الحبايب“.

وأشار رجب إلى أن ”شهر مارس يمثل طفرة في مبيعات العام بأكمله“، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن ”مبيعات شهر فبراير سجلت تراجعًا ملحوظًا“.