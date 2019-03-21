لأول مرة.. صناعة حذاء من ثمار الأناناس بالكامل

صممت علامة تجارية شهيرة للأحذية في هولندا أول حذاء في العالم من النبات، لعشّاق نمط الحياة المُستدامة، الخالية من المُلوثات البيئية كمستحضرات تجميل وملابس صديقة للبيئة.

وصنعت ”ميرسر أمستردام“ الحذاء الرياضي النباتي كاملًا من أوراق فاكهة الأناناس، مستخدمةً بديلًا للجلد الطبيعي مصنوعًا من ألياف السليلوز المُستخرجة من أوراق الأناناس كمصدر طبيعي ومستدام، ومواد خالية من القسوة.

وقالت ”ميرسر“ وفق صحيفة ”مترو“ البريطانية: ”هذه الأوراق تُجمع بعد موسم حصاد الأناناس، حيث يتم شراؤها من الفلبين، وإضافة نسيج اصطناعي ناعم جدًا، يُعطي شعور الجلد الحقيقي للأحذية“.

وبيّنت أن حذاءها الرياضي النباتي يتميز بخفته ومرونته الشديدتين، مع قسوته لتحمل التمارين الرياضية المختلفة.