الدولار يستقر والذهب يرتفع في مصر

القاهرة – محمد عز الدين

تراجع الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للدولار المعلنة من البنوك وشركات الصرافة في مصر مع أسعاره فى السوق الموازية "السوداء"، بسبب العطاءات الدولارية المتكررة للدولار من المركزى، وترقب التجار لدرجة تشبع السوق من هذه العطاءات الدولارية، حيث تراجع فرق السعر من 90 قرشاً إلى 35 قرشاً، بحسب ما ذكرت مصادر غرفة تجارة القاهرة.

واستقر سعر الدولار الرسمى الخميس فى نهاية أسبوع طويل مليئ بالأحداث السياسية والاقتصادية عند سعر 701.5 قرشاً للدولار، فيما تراوح السعر في السوق السوداء بين 730 قرشاً و745 قرشاً تراجعا من 760 قرشاً الى 8 جنيهات مطلع شهر ايار/مايو الجارى.

وبالتزامن مع تراجع ارتفاعات الدولار فى السوق السوداء، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً على المستويين العالمي والمحلي، وقام مستثمرون محليون في مصر بتحويل بعض استثماراتهم الى الذهب مجدداً، الأمر الذي رفع أسعاره بالأسواق المحلية.

وفي السوق المحلي بلغ سعر عيار 21 نحو 283 جنيها، وعيار 24 نحو 324 جنيهاً، وسعر عيار 18 نحو 243 جنيها، فيما بلغ سعر الذهب فى الأسواق العالمية نحو 1407.52 دولار للأوقية "الأونصة".