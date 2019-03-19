الموت يغيب المطرب الأردني عدنان شهاب

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، المطرب والملحن الأردني، عدنان شهاب، الذي اشتهر بأغانيه الشعبية، وأغنية ”بطل الملاعب أردني“، إحدى أشهر أغانيه المهداة إلى المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى في عمان، غدًا الأربعاء.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين السابق، ساري الأسعد، الفنان شهاب، وكتب عبر صفحته بفيسبوك: ”بمزيد من الحزن والأسى أنعى الزميل الفنان عدنان شهاب، تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

كما نعى الفنان الأردني الشهير عمر العبداللات، الراحل على فيسبوك، قائلًا: ”في ذمة الله، الأخ الفنان عدنان شهاب، تعازينا الحارة لعائلته و للأسرة الفنية الأردنية“، ونعاه فنانون آخرون أيضًا.

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