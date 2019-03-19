حمدي الوزير: المتحرش أفادني ولم أنحصر في أدوار الشر

قال الفنان المصري حمدي الوزير، إنّه لم يحصر نفسه في أدوار الشر فقط، إذ جسد أدوارًا ونماذج مختلفة في العديد من الأفلام، مشيرًا إلى أنّه لعب شخصيات ونال عليها جوائز، مثل فيلم ”العفاريت“ الذي قدَّم خلاله شخصية ضابط شرطة، و“سواق الأتوبيس“ و“الحريف“.

وأعرب الوزير في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، أثناء مشاركته في معرض الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عن سعادته لنجاحه في الوصول إلى عقول الشباب في مختلف الأعمار، من خلال تعليقاته وإفيهاته في الأفلام.

وأكد أن التعبير الذي قدمه في فيلم ”قبضة الهلالي“ مع الفنانة ليلى علوي، لم يكن هدفه التحرش كما استخدمه البعض في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي انقلب إلى صالحه في النهاية.

وعن آخر أعماله الفنية، قال الفنان حمدي الوزير، إنّه لن يشارك في أي عمل فني لمجرد الظهور فقط، ولكن يجب أن يكون العمل جيدًا، ويقدمه بشكل متميز؛ احترامًا لتاريخه الفني واحترامًا -أيضًا- لعقل المشاهد الذي يؤمن به.