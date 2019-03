فيضانات تاريخية تضرب ولاية نبراسكا الأمريكية (صور وفيديو)

غمرت المياه مناطق واسعة من ولاية نبراسكا والسهول الوسطى في الولايات المتحدة يوم السبت بعد عاصفة عاتية تسببت في فيضانات تاريخية على طول نهري ميزوري وبلات، تسببت في وفاة شخصين وتدمير منازل.

i know not many of you will care because it is nebraska but this is my city. we are currently undergoing the worst flood in the century. while i am lucky to be in my own home tonight, many others are not. please keep us in your prayers https://t.co/gcvd6MsrgG

— leah ???? (@guccisgala) March 17, 2019