مايكروسوفت تعلن عن مليون مشترك لأوفيس

إرم ـ افادت شركة مايكروسوفت، وفقا لتقارير إخبارية، إن: "أوفيس بنسختيه أوفيس 365 وأوفيس 2013، هو الأكثر مبيعا منذ انطلاق خدمات أوفيس من مايكروسوفت، فقد باعت مايكروسوفت أكثر من 10 ملايين ترخيص لهذه النسخ من أوفيس منذ انطلاقها في 29 كانون الثاني /يناير هذا العام".

وتعمل "مايكروسوفت" على طرح نسخة أوفيس 365 كبديل عن النسخ التقليدية التي اعتادت مايكروسوفت بيعها، حيث يقوم المستهلك بدفع 100 دولار سنويا للحصول على 5 تراخيص لبرامج أوفيس 365، بالإضافة إلى 20 جيجابايت من خدمة التخزين السحابي "سكاي درايف SkyDrive"، و 60 دقيقة اتصال عبر سكايب تقدمها مايكروسوفت مجاناً.

وقال محللون إن: "خاصية الاشتراك بأوفيس 365 تؤمن لمايكروسوفت مصدر دخل مستقر ومستمر، كما يمكن للمستخدمين الحصول بشكل مستمر على آخر التحديثات التي تقدمها مايكروسوفت لأوفيس 365، في حين أن أوفيس 2013 سيتم دعمه وتحديثه لفترة محدودة".

وتقوم الشركات بالتحول إلى استخدام أوفيس 365 كبديل عن نسخ أوفيس التقليدية، حيث صرحت "مايكروسوفت" أن حوالي 25% من الشركات قد تحولت إلى هذه النسخة، مما يؤمن أكثر من مليار دولار سنويًا كدخل مستمر للشركة.