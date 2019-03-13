بسبب إعلان مازح.. أمريكي يتلقى 15 ألف اتصال هاتفي

تلقى أمريكي أكثر من 15000 مكالمة هاتفية ونصوص رسائل من جميع أنحاء العالم، تتمنى له عيد ميلاد سعيدًا، وذلك بعدما أنشأ له أبناؤه إعلانًا لممازحته بمناسبة عيد ميلاده مع وضع رقم هاتفه المحمول عليه.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن أبناء كريس فيري، 62 عامًا، المحبين لممازحة والدهم في كل عام من عيد ميلاده، قرروا استئجار لوحة الإعلان وإنشاءها في أحد الشوارع الخارجية لمدينة ”أتلانتيك سيتي“، بعد فشلهم في اتخاذ قرار حول الهدية التي سيقدمونها له.

وستبقى لوحة الإعلانات حتى 6 أبريل المقبل، مما يعني استمرار تلقيه آلاف الاتصالات من حول العالم.