رحيل أحد أبرز مخرجي بوليوود

إرم ـ توفي المخرج السينمائي الهندي ريتبارنو غوش إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز الـ 49 ، وكان غوش قد لفت الانتباه في التسعينيات بسلسلة أفلام ناطقة باللغة البنغالية، لغته الأم.
ولعب ممثلو بوليوود المعروفون من أمثال أميتاب باتشان وأيشوايرا راي وأجاي ديفغين أدوارا في أفلامه الأخيرة.
ولد غوش عام 1963 وبدأ حياته المهنية بالعمل في الإعلانات، ثم أخرج فيلمه الأول "خاتم الألماس" وهو فيلم مخصص للأطفال، وحصل غوش على عدة جوائز محلية، من ضمنها جائزة أفضل فيلم عن فيلم "19 ابريل" عام 1995، والذي صور تعقيدات علاقة فتاة وأمها.