رحيل أحد أبرز مخرجي بوليوود

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رحل الخميس في مدينة كلكتا في الهند المخرج السينمائي الهندي ريتبارنو غوش المعروف بأفلامة التي تتناول حميمية العلاقات الانسانية.