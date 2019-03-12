تقرير عبري: آلية إيرانية عراقية لتجاوز العقوبات الأمريكية

زعم موقع ”ديبكا“ الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إيران والعراق توصلا إلى اتفاق مبدئي لإنشاء آلية لتجاوز العقوبات الأمريكية، تشمل استخدام البنوك العراقية لتحويل إيرادات صادرات النفط الإيرانية إلى طهران.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها قولها، إن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد تهدف بالأساس، إلى الوصول لاتفاق نهائي بشأن هذه الآلية.

وذكرت المصادر، أن الآلية تنص على قيام إيران ببيع نفطها على أنه نفط عراقي، ويتم تحويل إيرادات الصفقة إلى بنوك في بغداد والبصرة، التي تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الأموال بعملة اليورو إلى المصارف الإيرانية.

وأضافت، “ أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لا يتوقع أن تسبب الولايات المتحدة أي مشاكل له في هذا الصدد، خاصة أنه يخضع لضغوط قوية من قبل طهران والقوى الشيعية في العراق لإخراج القوات الأمريكية من بلاده.“

وختم:“لهذا السبب يعتقد بأنه يمسك واشنطن من رقبتها بتهديده بإخراج نحو 5200 جندي أمريكي من العراق في حال اتخاذها أي إجراءات مضادة.“