الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الإسترليني

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني، بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المكاسب جاءت محدودة؛ لأن الاتفاق عزز -أيضًا- الشهية للأصول عالية المخاطر.

وفي الساعة الـ 0605 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2% عند 1296.84 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1297.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.1% مقابل العملات الرئيسة الأخرى، ليصبح الذهب استثمارًا مغريًا لحملة العملات الأخرى، في حين صعد الإسترليني بقوة بعد تعديلات اتفاق الخروج.

كان جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وافق أمس الاثنين على تعديل اتفاق الانفصال مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتسهيل موافقة المشرعين البريطانيين عليه.

ونزل البلاديوم 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1534.79 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 15.39 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 824.54 دولار للأوقية، بعد ملامسة أدنى مستوياته منذ الـ 19 من فبراير/ شباط عند 803.50 دولار في الجلسة السابقة.