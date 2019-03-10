سلطنة عمان ”تجرّم“ رمي النفايات في الأماكن العامة

أعلن مسؤول عماني أنه تم تشديد العقوبات ضد الأشخاص الذين يرمون النفايات في الأماكن العامة، ما يمثل جريمة نظرًا لضررها الكبير على المجتمع والبيئة.

وقال رئيس دائرة النفايات الصلبة في مؤسسة الخدمات البيئية، خميس السيابي، إن إلقاء القمامة بشكل عشوائي في الأماكن العامة وعدم التخلص منها بطريقة صحيحة يمثل ”تجاهلًا كبيرًا لقواعد المجتمع والبيئة والاقتصاد في السلطنة“.

وقال لصحيفة ”تايمز أوف عمان“ الناطقة باللغة الانجليزية: ”الحقيقة أن قيام شخص بإنتاج قمامة ثم رميها بطريقة عشوائية هو عمل غير حضاري… وعلى سبيل المثال فإن ذهبت في نزهة وقمت بالشواء ثم تركت القمامة التي تسببت بها يعتبر الآن جريمة“.

وأوضح أن منتهكي تلك القوانين معرضون لدفع غرامة تبلغ 100 ريال (260 دولارًا)، وفي حال تكرار هذا العمل تتم مضاعفة الغرامة، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا آخر ينص على تغريم الشخص الذي يبصق في الأماكن العامة مبلغ 20 ريالًا (50 دولارًا).

من جانبه، اقترح عضو المجلس البلدي في مسقط عبدالقادر الشهوارزي زيادة العقوبات ضد الأشخاص والشركات الذين يقومون برمي النفايات بشكل عشوائي.

وقال: ”هناك شركات وأشخاص يقومون برمي الأثاث أو مواد البناء في صناديق بطريقة غير صحيحة… وإذا ما فرضنا غرامة 1000 ريال فإن هؤلاء سيخافون ويحجمون عن القيام بهذه المخالفات، وأعتقد أنها مسؤولية الجميع بأن نتخلص من النفايات بطريقة صحيحة لحماية المجتمع والبيئة“.