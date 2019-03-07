ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء اجتماع (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، لموقف محرج بعدما أخطأ في اسم الرئيس التنفيذي لشركة آبل ”تيم كوك“ رغم أنه يجلس بجواره.

وكان ترامب يخاطب الاجتماع الافتتاحي للمجلس الاستشاري لسياسة القوى العاملة الأمريكية، في وجود قادة الصناعات، حين وجه كلامه لجوار كوك، الذي كانت أمامه بطاقة تحمل اسمه، قائلًا: ”إننا نقدر ذلك كثيرًا، تيم أبل“.

وحث ترامب على إعادة الاستثمار في أمريكا، مشيرًا إلى أن بلاده ”لديها الآن الاقتصاد الأكثر نموًا على وجه الأرض.. الخطوة التالية هي التأكد من أن النمو المرتفع يؤتي ثماره بالنسبة لكل عائلة أمريكية عاملة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها دونالد ترامب في اسم رئيس تنفيذي، ففي مارس من العام الماضي، أشار إلى الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن ”ماريلين هيوسون“ قائلًا ”ماريلين لوكهيد“.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ترامب بتعليقات ساخرة، فقال أحدهم: ”فيما يلي بعض الشخصيات التاريخية الأخرى المشابهة لتيم أبل: جيف أمازون، إيلون تسلا، مارك فيسبوك، جاك تويتر، ساندر جوجل“.

وعلق آخر قائلًا: ”تيم أبل هو ابن مؤسس أبل ستيف أبل“، وأضاف آخر ساخرًا من ترامب: ”تيم أبل يجلس مع الرئيس أورانج“.