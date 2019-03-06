العجز التجاري الأمريكي في أعلى مستوى منذ 10 سنوات

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، أن العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات، وبلغ 621 مليار دولار، رغم جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض العجز في موازين التجارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل أرقام قياسية في حجم الواردات من الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وحسب الأرقام المفصلة التي نشرتها إدارة ترامب بتأخير شهر واحد، بلغ العجز في السلع والخدمات 621 مليار دولار 12.5 %، إذ حققت الصادرات حجمًا قياسيًا أيضًا بلغ 2500 مليار دولار بنسبة 6.3 %، ووصلت الواردات إلى مستوى قياسي هو 3121 مليار دولار بنسبة 7.5 %.

وارتفع العجز الأمريكي على صعيد التجارة مع الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياته، حتى بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية باهظة على السلع المستوردة من أكبر شركائها التجاريين.

وفي كانون الأول/ديسمبر، ارتفع العجز الإجمالي في ميزان التجارة الأمريكية بشكل يفوق التوقعات، إذ بلغت نسبته 18.8 %، ومن المرجح أن يرخي بثقله على الاقتصاد الذي كان يسجل تباطؤًا في نهاية العام.

وأدى النمو القوي وتراجع البطالة والطلب على سلع أجنبية إلى زيادة واردات السلع والخدمات بنسبة 7.5 %، لتسجل رقمًا قياسيًا عند 3.1 تريليون دولار في 2018.

وفي وقت أصبحت الدولة مصدرًا للنفط، ارتفعت مبيعات النفط الخام بأكثر من الضعفين لتسجل 47 مليار دولار.

لكن صادرات فول الصويا، المحصول المهم في أنحاء واسعة من الولايات المتحدة، تراجعت 18 % في العام، لتسجل 18.2 مليار دولار، وسط مقاطعة صينية ناجمة عن حرب ترامب التجارية.

وجعل ترامب من مسألة إدخال تغييرات شاملة على التجارة الدولية وخفض العجز الأميركي في موازين التجارة في صلب أولويات رئاسته، وبالنسبة لرئيس يعتبر الخلل في الميزان التجاري هزيمة لأكبر اقتصاد في العالم، فإن الأرقام الجديدة تمثل انتكاسة لسياساته.