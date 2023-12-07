ببساطة.. هكذا تعالج مشكلة الأرق في الليل

يؤثر النوم المتقطع وغير المنتظم سلبًا على كافة جوانب الحياة، إذ كشف تحليل جديد أن الأرق يبدأ عادةً بعد الاستيقاظ ليلاً، ويستمر بسبب التفكير بعدم القدرة على النوم بعد ذلك، وفقا للدكتور رومان بوزونوف.

ووفقا لموقع "ديربورن" الأمريكي، قال الدكتور رومان المتخصص في علوم النوم ومشاكله، إن النوم يتكون من عدة مراحل، تحدث الصحوة الفسيولوجية كل ساعتين، والأشخاص الأصحاء ببساطة لا ينتبهون لذلك.

كما أفاد أن الإنسان السليم يستيقظ كل ساعتين ليتقلب ويغير وضعية نومه، ثم ينام وينسى أنه استيقظ، مشددا على أن هذا أمر طبيعي.

ولكن عندما يشعر الإنسان بالقلق من عدم قدرته على النوم مرة أخرى، هنا تبدأ المشاكل. إذ يؤدي التوتر الناجم عن الخوف من عدم النوم مجددا بعد الاستيقاظ إلى زيادة في ضغط الدم، فيصبح من الصعب العودة إلى النوم، وهنا تنشأ حلقة مفرغة يُمكن أن تؤدي إلى اضطرابات شديدة.

وبحسب الدكتور رومان، فإن الأرق في كثير من الحالات لا يعتبر مرضا، بل هو اضطراب في التفكير والسلوك.

وأشار إلى أن تنظيم النوم أفضل بكثير من أي دواء مضاد للأرق.