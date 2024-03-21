"حتى لو سيئة".. لابيد يدعو إلى صفقة تبادل أسرى فورية مع حماس
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حماس "حتى لو سيئة"، وذلك غداة إعلان الأخيرة أنها تلقت "ردا إسرائيليا سلبيا" على مقترحها لاتفاق مأمول، متهمة تل أبيب بالتراجع عن موافقات سابقة.
وقال لابيد لهيئة البث الإسرائيلية، وفق وكالة الأناضول: "لابد من إبرام صفقة فورية بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، حتى لو كانت سيئة".
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، فيما تقدّر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتابع لابيد: "في كل يوم يمر يموت فيه مختطفون (أسرى إسرائيليون)، هذه ليست صفقة على سيارة، بل يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن".
وأردف: "ستكون هذه الصفقة سيئة وعلينا أن ندرك ذلك، لكن في بعض الأحيان يكون الشيء الصعب والمؤلم هو الشيء الصحيح".
وفي انتقاد لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، قال لابيد: "هؤلاء الناس (الأسرى) خانتهم بلادهم وتخلت عنهم، وليس لدينا وقت للفوز".
وتأتي دعوة لابيد غداة إعلان القيادي في حماس أسامة حمدان، الأربعاء، أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة، لكنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول، متهما تل أبيب بالتراجع عن موافقات سبق وأن أبلغت بها الوسطاء.
وأوضح حمدان خلال مؤتمر صحفي، أن الحركة "قدّمت تصوّرا شاملا وفق المبادئ والأسس التي نعتبرها ضرورية للاتفاق، تحقق أولويات شعبنا والمقاومة في وقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتكثيف إدخال الإغاثة والمساعدات".