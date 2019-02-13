وكالة الطاقة: معروض النفط سيفوق الطلب في 2019

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن السوق العالمية ستعاني هذا العام لاستيعاب إمدادات الخام التي تنمو سريعًا من خارج ”أوبك“، حتى مع خفض المنظمة الإنتاج، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب في 2019 من دون تغيير عما ورد في تقريرها السابق، الصادر في يناير كانون الثاني، عند 1.4 مليون برميل يوميًا.

وأكدت الوكالة ”أنه مدعوم بأسعار أقل وبدء تشغيل مشروعات بتروكيماويات في الصين، لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحد من الصعود“.

ورفعت المنظمة التوقعات لإمدادات الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في 2019 من 1.6 مليون برميل يوميًا في التقديرات السابقة.