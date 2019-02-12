البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وصوت على هذا الاتفاق 415 نائبًا أوروبيًا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبًا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، بحسب ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية).

ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ، والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.

واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مقتضيات تروم تحسين انعكاسات واستفادة السكان المحليين بالمناطق المعنية، وكذا الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، كما تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.

وتعتبر الرباط هذه المصادقة جوابًا على التساؤلات حول إدراج إقليم الصحراء المتنازع عليه في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من ”كاب سبارطيل“ شمال المغرب إلى غاية ”الرأس الأبيض“ الواقع في الإقليم المذكور.

ولعبت جبهة ”البوليساريو“ خلال فترة المفاوضات بورقة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المتنازع عليها لعرقلة هذا الاتفاق، وراهنت بقوة على تعثره، واستثناء الصحراء الغربية من هذا الاتفاق والذي تصفه الرباط بـ“الهام“.