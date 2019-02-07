شراكة سعودية إماراتية لخدمات ترشيد الطاقة

وقعت شركتان سعودية وإماراتية على اتفاق لإنشاء مشروع مشترك برأسمال يبلغ 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار) لتوفير خدمات ترشيد الطاقة في المملكة.

ووقع الاتفاق في الرياض مساء أمس الأربعاء بين شركة “رؤية للاستثمار” (اكوا القابضة سابقا) وشركة “الاتحاد لخدمات الطاقة” التابعة لهيئة كهرباء ومياه في دبي وستكون ملكية الكيان الجديد مناصفة بنسبة 50% لكل منهما.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن إبراهيم النصار، الرئيس التنفيذي للكيان الجديد قوله، إن الشراكة تهدف إلى استخدام الطاقة بكفاءة عالية، ومساعدة القطاعين العام والخاص على ترشيد استخدامهما تماشيا مع “رؤية السعودية 2030” التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2016.

وأضاف النصار: “رأس مال الشركة هو 10 ملايين ريال مناصفة بين الطرفين، وهدفنا المساهمة في استدامة الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، لا سيما في ظل زيادة تكلفة الكهرباء والمياه وزيادة الأعباء على الشركات والمصانع في المملكة.”

وقال بيان للشركتين، إن الكيان الجديد يهدف إلى توفير الحلول المتكاملة لكفاءة الطاقة لخدمة منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم توقيعه من قبل سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار.

ولفت الطاير إلى أن هذه الشراكة تدعم رؤية القيادة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتساهم في تحقيق التكامل المنشود بين جميع القطاعات الحيويّة عبر تضافر الجهود لدعم تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة التي تصب في إطار تعزيز التنمية المستدامة.

وتابع: “تحن ملتزمون بتعزيز التعاون بين القطاعات والجهات كافة لكفاءة الطاقة في المملكة بهدف خلق قطاع حيوي وفاعل لكفاءة الطاقة في المملكة.”

ولفت إلى أن الكيان الجديد هو أول مشروع مشترك لشركة الاتحاد خارج الإمارات، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها للتوسع في المنطقة وعالميا.

وبيّن أبو نيان أن الكيان الجديد سوف يركز على المشروعات القادمة والعملاقة في السعودية التي ستبنى على أساس ونموذج الكفاءة.

وقال: “بانينا الجديدة في القطاع السكني والفندقي والتجاري والصناعي ستكون مشروعات مبنية على الكفاءة في ظل زيادة تكلفة المياه والكهرباء.”