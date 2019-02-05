توخيل مدرب باريس سان جيرمان يكشف آخر تطورات إصابة نيمار

كشف الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الفريق البرازيلي نيمار داسيلفا.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “لم تعد الإصابة تؤلمه.. الأمور تحسنت منذ سفره إلى إسبانيا، إنه يخوض عملية التعافي بثقة”.

وحضر المدرب الألماني، أمس الإثنين، حفل عيد ميلاد اللاعب البرازيلي، الذي كان في إحدى الصالات في وسط باريس، وشارك فيه كل لاعبي الفريق وبعض النجوم.

وأوضح توخيل، أن واجب الجميع كان الوقوف بجوار نيمار في هذه اللحظة الصعبة، قائلًا: “من واجبنا أن ندعمه”.

نيمار بالدموع يتمنى مِشط قدم جديد في عيد ميلاده لكي يعود إلى الملاعب pic.twitter.com/ugn66ItWQc — أخبار ال18 (@al18_news) February 5, 2019

ويغيب النجم البرازيلي؛ للإصابة، عن مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، المقرر لها 12 فبراير/ شباط الجاري، وهو نفس ما حدث الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

ولم يطل لاعبو الفريق من وقت تواجدهم في حفل عيد ميلاد نيمار، وانسحبوا سريعًا للاستعداد لمواجهة ثمن نهائي كأس فرنسا أمام فريق فيلفرانش، أحد فرق الدرجة الثالثة، غدًا الأربعاء.

وقال نيمار خلال حفلة عيد ميلاده، بحسب ما نقلت شبكة ESPN: “أكثر هدية عيد ميلاد رغبت بها اليوم، هي مشط قدم جديد؛ حتى أتمكن من التواجد في الملعب مرة أخرى، والقتال من أجل أكثر شيء أحبه”.

Neymar, Dani Alves and Kylian Mbappé dancing at Neymar’s Birthday party. ???????????????????????? pic.twitter.com/GhWpni9rtT — Football Planet (@FoootballPlanet) February 5, 2019

وأضاف: “من الصعب بالنسبة لي أن أكون على عكازات طوال الوقت، كل رياضي يعلم مدى صعوبة الأمر”.

ووجه الشكر إلى زملائه في باريس سان جيرمان: “هم يعطونني الكثير من القوة لمساعدتي على العودة في أقرب وقت ممكن”.

وكشف الدولي البرازيلي عن أنه كان يفكر في إلغاء حفل عيد ميلاده؛ بسبب الإصابة، ولكن بعد التشاور مع أصدقائه وعائلته تراجع عن الأمر.