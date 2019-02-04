الفنانة إلهام الفضالة تكشف عن هديتها الفخمة من زوجها.. فما هي؟ (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن الهدية الثمينة التي تلقتها من زوجها، موضحة أنه اشترى لها يختًا فخمًا ستعمل على استلامه في أيار/مايو المقبل.

وقالت الفضالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات“، “خلصنا سوينا الله يعافيك.. إن شا الله راح تشوفونه شهر 5.. راح نقالي يخت.. ماشاء الله تبارك الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

واستعرضت الفنانة الكويتية اليخت الذي اشتراه لها زوجها، من خلال الكتالوج، وعلقت قائلة، “هذا اليخت هكتب عليه اسم لوما”، وهو اسم الدلع الخاص بها.

إلا أن ابنتها نور تدخلت قائلة، “لا، يتكتب عليه اسم نور”، فردت عليها والدتها، “لا لو سمينها نور.. أختك فجر هتزعل.. عشان كده هسميها لوما على اسمي”.

وتابعت: الفنانة بقولها، “يلا الحمد لله مبروك علينا يا أبو حمود ماشاء الله، الله يبارك لنا ويعطينا خيره”.

وكانت الفضالة أثارت الجدل بتصريحاتها بأن البعض حاول التودد لها قبل زفاف ابنتها، لكي يحضر الحفل؛ ما أشعل غضب نشطاء السوشيال ميديا.

وذكرت في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”، أنه “قبل العرس بأسبوع تجيني واتسابات وصباح الخير وجمعة مباركة وأنا من 20 سنة ما شوفت رقمهم.. وغير اللي ما أعرفهم”.

وأضافت النجمة الكويتية، “وينكم الحين من ليلة العرس حتى اليوم ما شوفت صباح الخير ومساء الخير.. قلبوا الدنيا لدنيا كلها مصالح في مصالح”، ما جعل النشطاء يتهمونها بالغرور والتكبر.