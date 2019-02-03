نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد جلسة تصوير مثيرة (فيديو)

نُقلت المغنية الروسية الشهيرة أولغا بوزوفا (33 عامًا) إلى المستشفى، بعد أن شاركت في جلسة تصوير في طقس قارس البرودة ووسط الثلج، وهي ترتدي ملابس سباحة.

وأرادت أولغا بوزوفا إبهار متابعيها على “إنستغرام” والبالغ عددهم 14.8 مليون شخص، من خلال المشاركة في جلسة التصوير الغريبة أثناء تواجدها في منتجع التزلج الفرنسي “كورشوفيل”.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، قالت الفنانة: “لا أشعر بالبرد على الإطلاق”، قبل أن تتعمّق في الثلج الذي وصل إلى ركبتيها، كما يمكن سماع المصور الذي سألها عما إذا كانت قد غيّرت رأيها وتريد ارتداء المعطف.

يذكر أنه كان من المقرر أن تقدم أولغا عرضًا في إحدى مسارح ” لاتفيا” عقب جلسة التصوير، ولكنها تعرضت لوعكة صحية على الفور ونُقلت إلى المستشفى.

وعلى الرغم من إصابة أولغا بالمرض، إلا أن ذلك لم يمنعها من مشاركة فيديو جلسة التصوير على “إنستغرام”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف تهور أولغا وتعرّض حياتها للخطر، إذ سبق ونشرت فيديو لها في جزر المالديف، وهي ترقص بالبكيني وسط الثلج وتتسلق شجرة بينما كانت على بعد أمتار قليلة من الألعاب النارية.