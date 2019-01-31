الذهب يقبع قرب ذروة 8 أشهر

قبعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بعدما أوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تشديد سياسته النقدية، ليتجه المعدن صوب تحقيق رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1319.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0653 بتوقيت غرينتش، وكان سعر المعدن صعد إلى أعلى مستوى منذ الـ 11 من مايو/ أيار عند 1323.34 دولار أمس الأربعاء.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1318.60 دولار للأوقية، وارتفع السعر الفوري للذهب 2.8% منذ بداية الشهر.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير أمس، لكنه قال إنه “سيتحلى بالصبر في رفع تكاليف الاقتراض مجددًا هذا العام في الوقت الذي أشار فيه إلى زيادة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية”.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسة أخرى، بعدما أصدر مجلس الاحتياطي بيانه الذي يتسم بالحذر.

وعادة ما يرتفع الذهب بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة، الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدًا.

واستقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1360.50 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند 1434.50 دولار في الـ 17 من يناير/ كانون الثاني.

وانخفضت الفضة 0.5% إلى 16.01 دولار للأوقية، بعدما لامست 16.10 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو/ تموز 2018.