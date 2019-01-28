بعد فقدانه 12 عامًا.. فتاة تعثر على خاتمها الذهبي في أنفها (صور)

عثرت مراهقة بريطانية على خاتم ذهبي كانت قد فقدته قبل 12 عامًا بطريقة غريبة، حيث ساهم القدر في عودة الخاتم من جديد لكن من أنفها بعد أن كانت تظن أنه تمت سرقته.

واكتشفت أبيغيل طومسون، (20 سنة)، الحلقة الذهبية المتلألئة في مخاطها بعد أن عانت من العطس، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفقدت طومسون الخاتم، الذي كان هدية من والدتها، في عام 2007 بعد عيد ميلادها الثامن، واعتقدت منذ فترة طويلة بأن أحد أصدقائها قد سرقه.

وقالت: “اشترت أمي الخاتم كهدية في ذلك العام، وبعد بضعة أشهر لاحظت أنه قد اختفى، لم أكن أبدًا أعتقد أنه كان عالقًا في أنفي”.

وأعربت أبيغيل عن الصدمة التي شعرت بها عندما وجدت خاتم الذهب يخرج من أنفها أثناء العطس القوي، وأكدت أنها لم تكن تشعر بوجوده ولم تعان من أي مشكلات في التنفس.

وأوضحت اختصاصية الجراحة التجميلية في إسبانيا الدكتورة نافين كافال، أن مثل هذه الحوادث شائعة خاصة وأنه كان عالقًا في الجزء الخلفي من الأنف بين قطعتين عظميتين، الأمر الذي أدى لعدم شعورها بوجوده.