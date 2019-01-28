“ويكيبيديا” تضيف 8 سنوات لعمر أوليفيا كولمان المرشحة للأوسكار

قالت أوليفيا كولمان، إن موسوعة “ويكيبيديا”، اقترفت خطأ بحقها، وذلك بكتابة تاريخ ميلادها بشكل خاطئ في شهر وسنة الميلاد، موضحة أنها أرسلت طلبًا للموسوعة لتعديل تاريخ ميلادها.

وذكرت أوليفيا أثناء حديثها مع ديفيد وتينانت زميلها في البرنامج الذي تقدمه، أنها بعثت برسالة إلى الموسوعة بعد كتابتهم تاريخ ميلادها بشكل خاطئ، الذي أدى إلى تغيير عمرها من 44 إلى 52 عامًا.

وأضافت أنها قالت في الرسالة، إن “ذلك ليس تاريخ ميلاد أوليفيا كولمان لكن لم أتلق أي رد، فأرسلت إليهم مرة أخرى لأخبرهم بأن تاريخ الميلاد مكتوب بشكل خاطئ، لكن لم أتلق أي رد أيضًا، فاضطررت إلى إخبارهم بأنني أوليفيا كولمان، وهذا ليس تاريخ ميلادي وأنهم أضافوا 8 سنوات لعمري، وهذا يثير استيائي، فتلقيت الرد حيث طالبوني بإرسال صورة من شهادة الميلاد لإثبات التاريخ الصحيح فشعرت بالغضب، وتساءلت هل اطلعتم على شهادة ميلادي قبل كتابة هذه المعلومة بشكل خاطئ؟”.

لكن كولمان عادت لتؤكد على أن تاريخ ميلادها تم تعديله أخيرًا وكتابته بالشكل الصحيح، حيث ولدت في الثلاثين من شهر يناير لعام 1974، قائلة بسخرية “كان يجب أن أرسل لهم تاريخ ميلاد يجعلني أصغر سنًا”.

وسطع نجم أوليفيا كولمان في أدوار الكوميديا مثل “بييب شو” و”الجناح الأخضر” وحصلت على جائزة الجولدن جلوب عن دور الملكة “اني” في الدراما الكوميدية التي تناولت فترة حكم يورجوس لانثيموس، وترشحت أيضًا لنيل جائزة الأوسكار عن هذا الدور.

وذكرت كولمان أنها خلال السنوات الأخيرة تواجه الكثير من الصراعات بسبب ازدياد شهرتها من خلال البرامج والأفلام التي تشارك بها، وأنها لم تتوقع كل هذه الشهرة، وقالت إنها تخشى من فقدان حياتها الشخصية، وأنها لا تستطيع التعامل مع المعجبين الذين تلتقي بهم في الأماكن العامة، ومع ذلك قالت كولمان إنها غير نادمة أبدًا، وإنها حصلت على العمل الذي تحبه ولطالما حلمت به.