أختها تشوه سمعتها.. ميغان ماركل تواجه أزمة عائلية جديدة (صور)

أحدثت تصريحات سامنتا ماركل، الأخت غير الشقيقة لدوقة “سوسيكس”، ميغان ماركل، دراما جديدة، حيث أعلنت أن إصدار كتابها الثاني، الذي يتحدث عن ماركل، سيتزامن مع ولادة طفلها، في الربيع المقبل.

وقامت سامنتا البالغة من العمر 54 عامًا، بعدة محاولات لتشويه سمعة الممثلة السابقة ميغان، وأطلقت عليها “الأميرة بوشي”، ونعتتها بالمتسلقة الاجتماعية، وظهرت كل هذه التصريحات الخاصة بميغان ماركل من خلال الصفحة الرسمية لسامنتا ماركل على “تويتر”.

وقالت في آخر تغريدة لها: “لا أستطيع إلا أن أتركها تنزلق”، وسوف يصدر كتابان بعنوان “ظلال على حياة الدوقة” الجزء الأول والثاني، وكتاب بعنوان (يوميات الأميرة بوشي)، ثم أعادت تغيير اسمه بعد ذلك لـ “قصة أختين”، ولكن الآن سيظهر الكتاب تحت اسم “ظلال على حياة الدوقة”، وسيصدر الجزء الثاني من الكتاب تحت نفس الاسم، حيث تخطط لإفساد الاحتفال بالمولود الملكي الجديد، ولا شيء سوف يعيقها عن ذلك.

وقالت سامنتا ماركل: “العالم لا يعرف الحقيقة، وسيكشف الكتاب للعالم أجمع ما وراء الكواليس والأكاذيب، فثقوا بي، فهنالك الكثير”.