المخرج سمير سيف يعلق على الفيديو الإباحي المنسوب لخالد يوسف (فيديو إرم)

أعلن المخرج المصري الكبير سمير سيف، عن عودته إلى الإخراج السينمائي من جديد خلال العام الجاري 2019، وقد كان آخر عمل أخرجه مسلسل “بالشمع الأحمر” عام 2010.

وقال سيف لـ “إرم نيوز”: إنّ “التدريس والأنشطة الثقافية أبعدته خلال الفترة الماضية عن الإخراج، لكنّه سيعود خلال 2019 بعمل سينمائي، يجرى حاليًا الانتهاء من كتابته والتفاوض على إخراجه ثم اختيار الممثلين”.

وفيما يتعلق برأيه حول ما أثير خلال الفترة الماضية عن المخرج خالد يوسف، قال سمير سيف: “هناك ضريبة للشخصيات العامة، وعليهم أن يتقبلوا الإساءة والتسريبات، فهذا هو قدر الشخصيات العامة”، متابعًا: “وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت لا تخلو من شوائب كثيرة وافتراءات، أصبح التأكد من صدقها صعبًا جدًا”.

وأخرج سمير سيف عددًا كبيرًا من الأفلام التي حققت نجاحًا واسعًا، من بينها: “احترس من الخط، والمتوحشة، وآخر الرجال المحترمين، والمولد، والراقصة والسياسي، والزمن والكلاب، وسوق المتعة، وعيش الغراب، ومعالي الوزير”.

وقد كانت أغلب أفلامه مع الممثل عادل إمام، ومن بينها: “الغول، والمشبوه، والهلفوت، وشمس الزناتي”.